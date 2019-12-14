التحفظ على الزوج المتهم بالتسبب فى وفاة زوجته بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تحفظت قوة من مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، على مهندس كهرباء، على خلفية اتهامه بالتسبب فى وفاة زوجته، على أثر خلافات زوجية بينهما، وتم إحالته لنيابة نيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " س ع" مقيم قرية ملامس، يتهم فى، "هانى ج م ع" 35 سنة مهندس كهرباء بالتسبب فى وفاة نجلته" لمياء " 29 سنة، لوجود خلافات زوجية بينهما، واتهم الأب زوج نجلته بالتسبب فى وفاتها داخل منزل الزوجية، حيث كانت بينهما خلافات زوجية وقام بدفعها بقوة أرضا، مما تسبب فى وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إدارى منيا القمح لسنة 2019.

وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبرئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، لفحص الواقعة، وتم التحفظ على الزوج على خليفة الاتهام الموجه إليه وتم إحالته للنيابة العامة.