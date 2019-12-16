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الداخلية توقف سلسال الدم وتنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:36 م
الداخلية توقف سلسال الدم وتنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا.. صور جانب من الصلح
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى إنهاء الخصومات الثأرية، بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

ونجحت مديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى إنهاء النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة إدفو، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعاً بالصلح النهائى ، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

إنهاء الخصومات الثأرية، بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا (1)
 
 
إنهاء الخصومات الثأرية، بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا (2)
 
 
إنهاء الخصومات الثأرية، بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا (3)
 
 
إنهاء الخصومات الثأرية، بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا (4)
 

انهاء نزاع

خصومة ثأرية

جلسة صلح

صراع عائلتين

أسوان

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