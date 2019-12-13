"الداخلية" توقف سلسال الدم وتنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز "القوصية" بمحافظة أسيوط، وذلك عقب عقد جلسة صلح بين طرفي العائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وجاء التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، من خلال الجهد الدائوب الذى بذلته الأجهزة الأمنية بمدير أمن أسيوط، كما أقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر .