سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

يصيب مليون و700 ألف أمريكى سنويا..

وفاة طفل 6 سنوات بسبب عدوى بكتيريا تحولت إلى تعفن الدم القاتل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 م
وفاة طفل 6 سنوات بسبب عدوى بكتيريا تحولت إلى تعفن الدم القاتل الطفل مع والدته
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتكى هانتر باركر 6 أعوام من تكساس من صداع وحمى، أخبر طبيب الأطفال والدته أنه من المحتمل أن يصاب بفيروس، وأن أعراضه ستختفي قريبًا، بعد إصابته بطفح جلدي وقيء بعد بضعة أيام، نقلته والدته إلى المستشفى، حيث تم نقله إلى وحدة العناية المركزة.
 
وفاة طفل
وفاة طفل
 
قام الأطباء بتشخيصه بعدوى البكتيريا من المجموعة "A  "، والتى تطورت لتصبح تعفن الدم، لأنها لم تعالج، وهى عدوى تهدد الحياة وتحدث عندما يهاجم الجسم أعضاءه وأنسجته.
 
وأوضح تقرير جريدة " ديلى ميل" ، أن الطفل ظل في المستشفى لمدة أسبوعين ونصف قبل مغادرته، وتوفي الطفل في السادسة من عمره تقريبًا في تكساس متأثرًا بالعدوى المزمنة، بعد أن رفض طبيب الأطفال حالته كفيروس.
 
الطفل المتوفى
الطفل المتوفى
 
وأشارت صحيفة ديلى ميل إلى أن هانتر باركر استيقظ ، مصابًا بصداع وحمى، اتصلت والدته "راشيل باركر" بطبيبه، الذي أخبرها أنه من المحتمل أن ينتقل الفيروس قريبًا، ولكن عندما بدأ هانتر في التقيؤ وأصيب بطفح بعد بضعة أيام، نقلته إلى المستشفى.
 
هناك اكتشف الأطباء أنه مصاب بعدوى من بكتيريا تحولت إلى تعفن الدم، وهي عدوى تهدد الحياة، وتحدث عندما يهاجم الجسم أعضاءه وأنسجته، قيل لوالديه إنهما كانا ينتظران حتى يوم آخر للحصول على رعاية طبية، لكن هنتر قد توفى.
 
الطفل
الطفل
قالت والدته، أنه عندما بدأت هانتر لأول مرة في الشكوى من الصداع والحمى، لم تعتقد أنها كانت خطيرة ،ومع ذلك عندما تطور إلى حدوث طفح وبدأ القيء، التفتت إلى الطبيب وقررت أن تأخذ الطفل إلى مركز طب الأطفال لتلقي العلاج عندما تحولت حالته فجأة إلى الأسوأ.
 
وأضافت "عندما وصلنا إلى هناك، سأل أحد المسعفين:" متى تحولت شفاهه إلى اللون الأرجواني" البنفسجى"؟ 
قالت: "لم يكن الأمر هكذا منذ دقيقة، وكنا نخرج من السيارة"، حيث تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، وقام الأطباء بتشخيصه بعدوى من البكتيريا " Streptococcus " المجموعة A.
 
 
تشمل الأعراض، التي قد تستغرق عدة أيام للظهور، الحمى، ألم أسفل البطن، قشعريرة، شحوب الجلد، صداع، وزيادة معدل ضربات القلب.
 
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يصاب حوالي 1.7 مليون أمريكي بتعفن الدم "بالإنتان" كل عام، مما يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 270 ألف شخص سنويا.
 
 

تعفن الدم

فيروس

بكتيريا

ما هو تعفن الدم

وفاة طفل اصيب بتعفن الدم

طفل 6 سنوات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة