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وزير النقل يبحث معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:44 م
وزير النقل يبحث معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية وزير النقل خلال اجتماعه مع مسئولى تجديد خطوط السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مسئولى شركتى المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية "ايرتراك" والمصرية الفرنسية لتجديد السكة "ايجيفراي" التابعتين لهيئة السكك الحديدية والمتخصصتين فى أعمال تجديد وصيانة السكة لمتابعة معدلات تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد.

وأكد وزير النقل، أن هناك اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان فى منظومة السكك الحديدية، بما يساهم فى معدلات نقل الركاب والبضائع فى مختلف ربوع الجمهورية.

واستعرض الوزير، أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة التى تقوم بها كل شركة والموقف الفنى للماكينات والأجهزة الموجودة بكلا الشركتين وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، من شركة بلاتر النمساوية والتى تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، واجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات.

وأضافت وزير النقل، أنه من المخطط أن يتم توريد الماكينات الجديدة فى الربع الثانى من العام المقبل، كما بحث الوزير موقف توريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو وموقف توريد عدد 2 ونش حمولة 40 طن تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، مشيرا إلى أهمية دعم الشركتين بهذه المعدات الحديثة للقيام بأعمال الصيانة وتجديد السكة وانشاء الخطوط الجديدة عند البدء فى تنفيذها بمستوى متميز فنيا.


السكة الحديد

خطوط السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

تطوير السكة الحديد

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