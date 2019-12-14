وزير النقل يتابع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي

كتب رضا حبيشى

أجرى م وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية، اليوم السبت، بميناء الإسكندرية حيث بدأت الجولة بتفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه، وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وتابع كامل الوزير ، مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر والذي تبلغ تكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث تم صب الكتل الخرسانية وتم تنفيذ اعمال التكريك بنسبة 98% ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء الاسكندرية بإتخاذ كافة الآليات والتدابير لازالة اي معوقات لسرعة الإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، حيث اكد الوزير على ضرورة ازالة كافة المعوقات للإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع اهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي ، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية .

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الادارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حيث وجه الوزير بأن يتم تكثيف كافة الأعمال وأن يكون العمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز بالاضافة إلى ضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية خاصة مع الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية.

وتوجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تبلغ تكلفته 407 مليون جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة

حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

وعلى هامش الجولة أشار الوزير أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية : ( الموانئ البحرية ، الأسطول البحري ، الأنشطة والخدمات ، الطرق والسكك الحديدية ، العنصر البشري ) وأنه فى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات .

وأضاف ان التطوير لاينحصر في الموانئ فقط علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلي موانئ خضراء طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لذلك تحويل ميناء الاسكندرية لـ "ميناء أخضر / صديق للبيئة" يدخل في هذا الإطار مشيرا الى العمل علي تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، والعمل على وضع حلول مُبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء ، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلي الميناء ، وذلك للحد من من الآثار السلبية علي البيئة وتربتها ومياهها وهوائها.