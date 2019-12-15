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مصرع سائق وإصابة 3 ركاب فى حادث سير ببنى سويف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:59 ص
مصرع سائق وإصابة 3 ركاب فى حادث سير ببنى سويف تصادم سيارات - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى سائق مصرعه وأصيب 3 ركاب، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" كانوا يستقلونها بعمود إنارة بطريق أهناسيا - النويرة غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى .

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق اسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن الجثة لسائق ويدعى "حمدى عبد التواب عاشور" 27 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 3 من الركاب وهم "أحمد عبد النبى عبد الصمد 23 سنة، طالب ، صباح عبد الحكيم محمد 40 سنة، محمد صدقى عوض الله 22 سنة"، وجميعهم مقيمون بقرية بنى هانى التابعة لمركز أهناسيا، ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة .

 

 


بنى سويف

تصادم سيارة اجرة بميكروباص

طريق اهناسيا

مستشفى بنى سويف

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