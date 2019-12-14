محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ إصلاحات كوبرى النيل وتحقيق السيولة المرورية.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل بالإصلاحات الجارى تنفيذها بمطلع كوبرى النيل، بعد تعرضها لهبوط محدود، حيث يجرى حاليا تنفيذ إصلاحات لمنع تكرار الهبوط المفاجئ، والذى سبق و تكرر أكثر من مرة، وكان يتم إصلاحه بشكل جزئى.

وأوضح بيان صحفى - اليوم السبت - أن المحافظ ناقش مع المهندسين والفنيين، الموقف التنفيذى للمشروع، ومعدلات التنفيذ، وما إذا كانت هناك معوقات لسرعة تذليلها، حيث طالب بتسريع الأعمال لتنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة، نظرا لأهمية المنطقة، والحاجة للانتهاء من الاصلاحات بأسرع وقت ممكن. أضاف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، قائلا: "أنا أتابع سير الأعمال لحظة بلحظة، و أى مشكلة تواجهكم لازم تبلغوا عنها بسرعة، حتى نقوم بتذليلها من خلال توفير الحلول المناسبة".

كما اطمأن المحافظ وبرفقته اللواء هشام شادى، السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعقيد مدحت قرنى وكيل مرور بنى سويف، على انتظام الحركة المرورية بكوبرى بنى سويف العلوى على النيل، عقب قرار فتح وتشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق فى الاتجاهين، وذلك بعد وصول تقرير من استشارى هيئة الطرق والكبارى بإمكانية تشغيل الحارة المرورية فى الاتجاهين، وهو ما سعت المحافظة بالتنسيق مع المرور لسرعة تنفيذه، والعمل على الحد من آثاره المرورية بالمنطقة، مثل التكدسات أو الاختناقات المرورية.

وتابع المحافظ جانبا من سير الحركة المرورية بالكوبرى، وأنه يتم السماح فقط بمرور سيارات الملاكى، وسيارات الأجرة ( التاكسى والسرفيس) والموتوسيكلات، تيسيرا على المواطنين خاصة الطلاب والموظفين الذين تقتضى طبيعة وضعهم التنقل يوميا ما بين شرق وغرب المحافظة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على من يخالف التعليمات خاصة فيما يخص منع مرور سيارات النقل بكافة أنواعه والباصات، وذلك لضمان عدم تأثر الكوبرى فنيا بسبب زيادة الحمولة على جانب واحد من الكوبرى، خاصة منزل الكوبرى القادم من الغرب إلى الشرق.



محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ إصلاحات كوبرى النيل وتحقيق السيولة المرورية



محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ إصلاحات كوبرى النيل وتحقيق السيولة المرورية



محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ إصلاحات كوبرى النيل وتحقيق السيولة المرورية