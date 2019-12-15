كوريا الجنوبية واليابان والصين: سنعمل سويا لمنع تفشى الأمراض المعدية عبر الحدود

رويترز

وافق وزراء الصحة في كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين على العمل سويا لمنع تفشي الأمراض المعدية عبر الحدود مثل فيروس "إتش 1 إن 1" المعروف بانفلونزا الخنازير، وذلك عبر إقامة نظام سريع لتبادل المعلومات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد إجراء محادثات بين كل من وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج هوو ووزير الصحة والرعاية الياباني كاتسونوبو كاتو ورئيس اللجنة الوطنية الصينية للصحة ما شياو وي وو، وذلك في العاصمة الكورية الجنوبية (سول).

كما اتفق الوزراء الثلاثة على تبادل التقنيات والخبرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات الضخمة لتوفير خدمات طبية عالمية ميسورة التكلفة.