جامعة الفيوم تستقبل لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور محمد عيسى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور ماجد أبو العنين.

بحضور الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية والتى ستقوم على مدى 3 أيام بإعادة تقييم كلية التربية جامعة الفيوم وذلك اليوم الأحد.

يذكر أن لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد ستقوم خلال الزيارة بتقييم مراكز الأنشطة الطلابية والمكتبة والعيادة الطبية والكنترول والوحدات ذات الطابع الخاص بكلية التربية بالإضافة إلى عقد لقاءات مع طلاب السنة النهائية وطلاب الدراسات العليا من الخارج .

على جانب آخر، عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم بجلسته رقم (152) وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث وبحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات شملت المصادقة على قرارات تسجيل 29 رسالة ماجستير و12 رسائل دكتوراه.

كما تمت إحاطة المجلس بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "أوجه تشجيع ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز بيئة الأعمال فى مصر وإنشاء الحاضنات وحدائق العلوم".

و إحاطة المجلس بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتوجيه الجامعات المختلفة بإنشاء مكاتب لرعاية المبعوثين المصريين العائدين من الخارج بعد حصولهم على الدرجة العلمية المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها من الجامعات الأجنبية.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات العامة من بينها عرض الخطاب الوارد من المكتب الأوروبى للتعليم العالى بشأن الدعوة للتقدم بمقترحات مشروعات تطوير التعليم العالى الممولة من خلال برنامج Erasmu وللاستفسار يرجى الدخول الموقع الإلكترونى www.erasmusplus-egypt.eu والتواصل مع مكتب الاتحاد الأوروبى من خلال neo@erasmus-egypt.eu كما تم التأكيد على التزام الجامعات بالخطة البحثية للدراسات العليا بها مع خطة الدولة الاستراتيجية للبحث العلمى 2030.