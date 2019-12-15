السيسي يلتقى محمود محيى الدين.. ويؤكد: تعاون إيجابى بين مصر والبنك الدولى

شرم الشيخ- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشرم الشيخ، محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولى والتى دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر فى التنمية.

من جانبه، أعرب محمود محيى الدين عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا نجاح مصر فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا فى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية فى هذا الإطار، وكذلك التعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الاقتصاد الرقمي.



