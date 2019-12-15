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السيسي يتفقد منصة المركز المصرى للفكر والدراسات بمنتدى شباب العالم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:45 م
السيسي يتفقد منصة المركز المصرى للفكر والدراسات بمنتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى

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تفقّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمنتدى شباب العالم، حيث يسعى المركز إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، ويولى اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومى والمصالح المصرية.

 

يستهدف المركز دوائر صنع القرار بإمدادها بالخيارات والبدائل عند التعامل مع التحديات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وكذلك الباحثين والمتخصصين فى الشئون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، داخل مصر وخارجها، كما يساهم في إثراء الحوار والرأى العام فى مصر وإقليم الشرق الأوسط، ونشر قواعد التفكير والبحث العلمى، وله ثلاثة برامج يعمل بها مثل برنامج العلاقات الدولية.

 

ويهتم المركز بدراسة التحولات الدولية الأبرز على الساحة الدولية، وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط، وبرنامج الأمن وقضايا الدفاع، ويحلل قضايا الأمن القومي بأبعاده المختلفة، ويضم العديد من الوحدات، منها وحدة الأمن السيبرانى، وحدة التسلح، وحدة التطرف، وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة  وأخيرًا برنامج السياسات العامة، ويُعنَى بدراسة القضايا والتحولات ذات الصلة بالسياسات العامة داخل مصر من خلال مجموعة من الوحدات المتنوعة، منها: "وحدة الدراسات الاقتصادية، وحدة دراسات الطاقة، وحدة الدراسات الاجتماعية، وحدة دراسات الرأي العام، وحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة".

 

 


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