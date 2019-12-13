سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:53 م
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
شاركت محافظة الجيزة فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر . 
 
وقالت هند عبد الحليم ، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع والبيئة خلال حضورها الإفتتاح أن مراكز الاستضافة تهدف الى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع ، مشيرة الى أن  أن دعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة هو جزء من تمكين النساء وإتاحة مساحات آمنة لهن وبالتالي تهتم محافظة الجيزة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم سبل الدعم المختلفة التي يحتاجها مركز الاستضافة المفتوح والمجهز لاستضافة ليس سيدات الجيزة فقط ولكن السيدات من المحافظات المختلفة.
واشارت نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح ان محافظة الجيزة تسعى دائماً عن طريق إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وبمشاركة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإقامة سلسلة ندوات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأسبابه وكيفية التصدي له ومناقشة المشكلات المطروحة وكيفية التصدي لها والعمل على توفير عائد مادي ينتج عن تعليمهن حرف تعود عليهن بالربح. 
 
وأوضحت نائب محافظ الجيزة ، أن المرأة هي عماد الأسرة فإن خدمتها وحل مشاكلها تُعد من الأولويات البارزة في أجندة محافظة الجيزة ومن أساسيات هذه الخدمة تبني محافظة الجيزة للمبادرة العالمية "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" والتي يتم تنفيذها في مناطق (إمبابة وبولاق الدكرور).
 واشارت ان محافظة الجيزة واحدة من المدن الأولى حول العالم التي تبنت هذه المبادرة العالمية في عام الفين واثني عشر والتي تهدف لخلق مساحات آمنة للسيدات والفتيات ودعم مشاركة السيدات في المجال العام وممارسة حقوقهن.
 
وأكدت نائب محافظ الجيزة  ،إن التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار هذه المبادرة أثمر عن نتائج هامة؛ منها تطوير سوق زنين وهو أول سوق آمن للسيدات في بولاق الدكرور قائم على اعتبار النوع الاجتماعي وخلق المنطقة الصديقة الآمنة للنساء والفتيات بحي إمبابة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
 
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (1)
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (1)

نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (2)
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (2)

نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (3)
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (3)

نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (4)
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (4)

نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (5)
نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر (5)

 


 

الجيزة

اخبار الجيزة

المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة