نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة

شاركت محافظة الجيزة فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر .

وقالت هند عبد الحليم ، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع والبيئة خلال حضورها الإفتتاح أن مراكز الاستضافة تهدف الى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع ، مشيرة الى أن أن دعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة هو جزء من تمكين النساء وإتاحة مساحات آمنة لهن وبالتالي تهتم محافظة الجيزة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم سبل الدعم المختلفة التي يحتاجها مركز الاستضافة المفتوح والمجهز لاستضافة ليس سيدات الجيزة فقط ولكن السيدات من المحافظات المختلفة.

واشارت نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح ان محافظة الجيزة تسعى دائماً عن طريق إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وبمشاركة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإقامة سلسلة ندوات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأسبابه وكيفية التصدي له ومناقشة المشكلات المطروحة وكيفية التصدي لها والعمل على توفير عائد مادي ينتج عن تعليمهن حرف تعود عليهن بالربح.

وأوضحت نائب محافظ الجيزة ، أن المرأة هي عماد الأسرة فإن خدمتها وحل مشاكلها تُعد من الأولويات البارزة في أجندة محافظة الجيزة ومن أساسيات هذه الخدمة تبني محافظة الجيزة للمبادرة العالمية "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" والتي يتم تنفيذها في مناطق (إمبابة وبولاق الدكرور).

واشارت ان محافظة الجيزة واحدة من المدن الأولى حول العالم التي تبنت هذه المبادرة العالمية في عام الفين واثني عشر والتي تهدف لخلق مساحات آمنة للسيدات والفتيات ودعم مشاركة السيدات في المجال العام وممارسة حقوقهن.

وأكدت نائب محافظ الجيزة ،إن التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار هذه المبادرة أثمر عن نتائج هامة؛ منها تطوير سوق زنين وهو أول سوق آمن للسيدات في بولاق الدكرور قائم على اعتبار النوع الاجتماعي وخلق المنطقة الصديقة الآمنة للنساء والفتيات بحي إمبابة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.