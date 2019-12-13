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محافظة الجيزة تنظم برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:03 م
محافظة الجيزة تنظم برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية وفد مقاطعة هونان الصينية
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية والذى ترأسة كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و "شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له لزيارة عدد من المزارات السياحية بدأت بزيارة المنطقة الاثرية باهرامات الجيزة .
 
ورافق الوفد الصينى خلاله جولته السياحية ممثلى الادارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة ومدير منطقة اثار الهرم وادارة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة .
 
وأشاد الوفد الصينى بحفاوة الاستقبال وبروعه وجمال الاثار المصرية وعبر الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لتواجدهم فى مصر بلد الحضارة والثقافة والتاريخ ورغبتهم فى العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء والاهرامات مؤكدين على تنظيم رحلات وبرامج سياحية مجدداً لزيارة مصر والترويج للمزارات السياحية المصرية .
 
يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد استقبل امس كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و "شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له وذلك فى إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات .
 
 
 

 


 
وفد مقاطعة هونان الصينية (1)
وفد مقاطعة هونان الصينية (1)

وفد مقاطعة هونان الصينية (2)
وفد مقاطعة هونان الصينية (2)

وفد مقاطعة هونان الصينية (3)
وفد مقاطعة هونان الصينية (3)

وفد مقاطعة هونان الصينية (4)
وفد مقاطعة هونان الصينية (4)

وفد مقاطعة هونان الصينية (5)
وفد مقاطعة هونان الصينية (5)

 

 


الجيزة

الصين

السياحة

الاهرامات

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