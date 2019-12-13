محافظ الجيزة يحدد مهام نوابه الجدد .. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتحديد مهام النواب الجدد خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجة دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التى ضختها الدولة فى الأجهزة المحلية .

وجاء فى قرار محافظ الجيزة تكليف المهندس إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بالإشراف الإدارى على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقعة بنطاق المحافظة تحت إشراف المحافظ، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمباشرة اختصاصاتهم تحت اشراف نائب المحافظ ويكونوا مسئولين مسئولية كاملة أمامه.

و شمل قرار المحافظ تكليف النائب بالاشراف الكامل على أداء فروع أجهزة هيئات المرافق العامة وفروع مديريات الخدمات الواقعة فى مناطقهم اضافه الى اعتماد لجان الموارد البشرية الخاصة بالديوان العام ومديريات الخدمات .

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتكليف هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بالاشراف الإدارى على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتى تضم عدد من المجالات وهى وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحده مشروعك البنية الاساسية والجمعيات الأهلية .

كما كلف محافظ الجيزة النائبة بالتنسيق والمتابعة مع رئيس هيئة النظافة والتجميل وكذا مع مديريات الرى والزراعة والطب البيطرى فيما يتعلق بتنمية البيئة .