رئيس المجلس الأوروبى يرحب بفوز جونسون فى الانتخابات العامة البريطانية

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رحب رئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل" اليوم الجمعة بالفوز الساحق الذى حققه رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون" فى الانتخابات العامة.

وهنأ ميشيل - فى تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية - جونسون على فوزه فى الانتخابات، معربا عن توقعه أن يقوم البرلمان البريطانى بالتصويت على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) فى أقرب وقت ممكن.

وأكد أهمية أن يكون هناك وضوح فى أقرب وقت ممكن.معربا عن أمله فى أن يتمكن الاتحاد الأوروبى من العمل بشكل جاد مع الحكومة البريطانية.

وشدد على أهمية توفير الاستقرار والأمن فى أسرع وقت ممكن للمواطنين والشركات البريطانية والأوروبية.لافتا إلى أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة من أجل تطوير التجارة والتنمية الاقتصادية وأيضا فى مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع.

وكان بوريس جونسون قد صرح فى أعقاب فوز حزب المحافظين البريطانى بأغلبية المقاعد فى البرلمان، بأنه أصبح لديه تفويض قوى جديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).