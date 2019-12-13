سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 أسباب أدت لفوز بوريس جونسون فى الانتخابات العامة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:40 ص
5 أسباب أدت لفوز بوريس جونسون فى الانتخابات العامة بوريس جونسون
كتبت:نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بفوز حزب المحافظين بالانتخابات البريطانية، وقال جونسون في خطابه لمؤيديه بعد ظهور النتيجة: "لقد كسرنا الجمود، لقد أنهينا الجمود ، وسحقنا حاجز الطريق".

وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فان هناك عدد من العوامل التي ساعدت المحافظين و جونسون على الفوز.

بوريس جونسون (3)

اولا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خطاب جونسون بشأن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي كان له صدى عند الجمهور الذي سأم من عدم وجود قرار نهائي بالمسألة، واكد جونسون طوال حملته انه سيحل المشكلة على الرغم من ان المملكة المتحدة ستواجه العديد من المفاوضات التجارية وعدم اليقين.

بوريس جونسون (1)

ثانيا: وضوح رسالته

ركز المحافظين في رسالتهم على شعار "إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي" بالإضافة الى الالتزام بوعوده للممرضات وضباط الشرطة، بينما كان حزب العمال عدد كبير من العروض النهائية وفي نهاية الامر لم يتمكن من الالتزام بها.

بوريس جونسون (4)

ثالثا: استراتيجية السلامة أولا:

أطلق المحافظون بيانًا بشأن عروض سياسة بما يتجاوز التخفيض الضريبي إلى التأمين الوطني وزيادة متواضعة جدًا في الإنفاق العام.

 

وكان الحزب حريصًا على تجنب كارثة عندما كشفت النقاب عن سياسة تتضمن رعاية اجتماعية غير كافية والتي أطلق عليها حزب العمل "ضريبة الموت".

بوريس جونسون (5)

رابعا: ضعف حزب العمل:

انخفض تصويت حزب العمال بشكل كبير في العديد من المجالات كما واجه المحافظين ايضا بعض العقبات لكن مرشح جونسون جاء في المقدمة لأن الناخبين العماليين بقوا في منازلهم أو صوتوا لصالح حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وألقى النواب المهزومون باللوم بشكل مختلف على موقف الحزب من الاتحاد الأوروبي وقيادة كوربين لوقف تصويت حزب العمال.

بوريس جونسون (2)

خامسا: بوريس جونسون:

كان واضحا أن جونسون مرشحًا أقوى خلال الحملة الانتخابية حيث واجه خصومه وجهاً لوجه ودعم قضيته وموقفه الى نهاية الامر وعلى الرغم من تعرضه للعديد من المشكلات التي ظلم فيها إلا أنه أظهر معدلات قيادية أعلى بكثير من تصنيف كوربين.


الانتخابات العامة

بوريس جونسون

بريطانيا

حزب المحافظين

المملكة المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرز الأصوات فى انتخابات بريطانيا .. وجونسون يقترب من انتصار تاريخى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:27 ص

صور.. العالم هذا المساء.. مجلس النواب فى تشيلى يجرى تصويتا لعزل الرئيس سبستيان.. انطلاق الانتخابات العامة فى بريطانيا لاختيار 650 نائب فى البرلمان .. وإغلاق مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجزائرية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م

مبعوث بريطانيا للقرن الأفريقى لـ"إكسترا نيوز": مصر ولندن شركاء فى الرخاء

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:21 م

سفارة بريطانيا بالقاهرة: المملكة تدعم مصر لصياغة خطة عمل وطنية بشأن المرأة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة