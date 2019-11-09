انتحار شابين لمرورهما بحالة نفسية سيئة بأسيوط

فريق المحافظات

انتحر شابان شنقا لمرورهما بحالة نفسية سيئة بالقوصية وديروط فى أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغين أحدهما من أهالى قرية نزالى جانوب التابعة لمركز القوصية بالعثورعلى شاب يدعى "محمد .ش . ع "منتحرا داخل غرفته بمنزله ذات الناحية.



والثانى من أهالى قرية نزلة عبداللاه التابعه لمركز ديروط يفيد العثور على "خالد .ص .ف " 32 سنتة حاصل على ليسانس آداب ومقيم ذات الناحية منتحرا شنقا فى ظروف غامضة.

وبانتقال قوات من الشرطة والإسعاف تبين صحة البلاغات وأشارت التحريات التى قام بها ضباط المباحث أن سبب الانتحار مرورهما بظروف نفسية سيئة، وتم نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفي القوصية والايمان العام، وتحرير المحضر اللازم .