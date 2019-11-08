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صور.. تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة بأسيوط

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:30 م
صور.. تحرير 1424 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة بأسيوط حملات اليوم الواحد باسيوط
أسيوط – هيثم البدرى – ضحا صالح

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قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد المفاجئة والتى شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الاسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 1424 محضر متنوع وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تم تنظيمها بالاشتراك بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين وتحت اشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت العامة ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والنجوع بـ 13 مركز وحى وتمكنت من تحرير 523 محضر تموينى و168 محضر صحة و306 محضر بيئة و239 محضر إشغالات و151 محضر نظافة ومحضر طب بيطرى فضلًا عن تحرير 36 محضر آخر لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكدا على استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لشن حملات التفتيش والمتابعة على كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقمع الغش والتدليس والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية لتحقيق الانضباط وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين أو الخروج عن القوانين واللوائح.

 

حملات اليوم الواحد (3)
حملات اليوم الواحد 

 

حملات اليوم الواحد (4)
حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

 

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حملات اليوم الواحد 

اسيوط

محافظ اسيوط

حملات تموينية

مخالفات تموينية

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