الكشف على 1919 شخص فى قافلة طبية بقرية طحا المرج بالشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبى على 1919 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ، استمرار تنفيذ القوافل الطبية و العلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة و المحرومة من الخدمات الطبية وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

أوضح محافظ الشرقية أن القافلة شملت برنامج توعوى للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية و كيفية الوقاية منها،وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بالاضافة إلى توعية المواطنين باهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

ومن جهته صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ، وتم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1919 حالة شمل 110 حالة جراحة ، 368 أطفال ،175أمراض قلب ، 312باطنة ، 128 نساء ،323 حالة أنف وأذن،276 حالة جلدية ،143 حالة أسنان ، 84 حالة تنظيم أسرة بالإضافة إلى اإجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 165 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 174 حالة مقسمة إلى تحليل 81 عينة طفيليات و 93 عينة دم كما تم عمل 19 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 16 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزى لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.