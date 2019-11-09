سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1919 شخص فى قافلة طبية بقرية طحا المرج بالشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:08 م
الكشف على 1919 شخص فى قافلة طبية بقرية طحا المرج بالشرقية القافلة الطبية
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبى على 1919 حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ، استمرار تنفيذ القوافل الطبية و العلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة و المحرومة من الخدمات الطبية وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

أوضح محافظ الشرقية أن القافلة شملت برنامج توعوى للمواطنين من خلال تنظيم  لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية و كيفية الوقاية منها،وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بالاضافة إلى  توعية المواطنين باهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

ومن جهته صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ،  وتم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1919 حالة شمل 110 حالة جراحة ، 368 أطفال ،175أمراض قلب ، 312باطنة ، 128 نساء ،323 حالة أنف وأذن،276 حالة جلدية ،143 حالة أسنان ،  84 حالة تنظيم أسرة  بالإضافة إلى اإجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 165 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية  اللازمة لعدد 174 حالة مقسمة إلى تحليل 81 عينة طفيليات و 93 عينة دم كما تم عمل 19 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 16 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزى لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

طحا المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة