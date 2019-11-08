نائب محافظ الإسماعيلية يشهد غدا الاحتفال بالمولد النبوى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

يشهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية الإحتفال الديني بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف مساء غد السبت بمسجد الشهداء بالطريق الدائرى والذى تنظمه مديرية أوقاف الإسماعيلية.

بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير الأمن ولفيف من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الأوقاف محافظة الإسماعيلية.

واكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف أن الاحتفال سوف يتضمن تلاوة قرآنية للشيخ فرحان عبد المجيد القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكلمة الأوقاف، وتدور حول رسول الله هو الرحمة المهداة، ويختتم الإحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.