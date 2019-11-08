صور..الإسكندرانية يحتفلون بالمولد النبوى بتوزيع شربات فى ساحة ابو العباس

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفل عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بالمولد النبوى الشريف بتوزيع شربات أمام مسجد ابو العباس المرسى بمنطقة بحرى عقب صلاة الجمعة.

يذكر أن لمحافظة الإسكندرية طقوس خاصة بالاحتفال بالمولد النبوى أهمها توزيع الشربات بالموز على المارة فى كافة المناطق وتوزيع الحلوى وخروج موكب ذكر من المساجد الكبرى للطرق الصوفية حتى ميدان الأضرحة.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أطلقت قافلة دعوية احتفالا بالمولد النبوى فى المساجد يوميا للحديث عن مكارم الاخلاق وصفات الرسول بالإضافة إلى ندوات بالمراكز الشبابية وقصور الثقافة وجامعة الإسكندرية.



توزيع شربات



توزيع شربات



توزيع شربات



توزيع شربات



توزيع شربات