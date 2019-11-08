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صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:18 م
صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف
بورسعيد - السيد فلاح

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد العباسى، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام بدرة، مساعد مدير الأمن والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة. 

وبدات الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم للقاري أحمد مسعود أبو خطوة، وكلمة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من تلك المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم،  ثم كلمة الازهر الشريف للشيخ محمد المندوة واختتمت بكلمة الشيخ محمد مصطفي 
 
وقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة  لابناء المحافظة  بمناسبة المولد النبوى الشريف، تلك الذكري العطرة لرسولنا ، موكدا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام .
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (1)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (2)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (3)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (4)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (5)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف (6)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف 

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