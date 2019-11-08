صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

وبدات الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم للقاري أحمد مسعود أبو خطوة، وكلمة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من تلك المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ثم كلمة الازهر الشريف للشيخ محمد المندوة واختتمت بكلمة الشيخ محمد مصطفي

وقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف، تلك الذكري العطرة لرسولنا ، موكدا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام .