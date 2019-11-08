صور.. محافظ بورسعيد يستقبل موكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المشاركين بالموكب الاحتفالى الذى تنظمه المحافظة بمشاركة الطرق الصوفية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك أمام المسجد العباسى بشارع محمد علي، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وانضم محافظ بورسعيد إلى المشاركين بالموكب، متبادلًا مع المواطنين التهنئة بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبى محمد - عليه الصلاة والسلام - فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وكان الموكب قد انطلق من أمام مسجد مريم الكائن بحى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى حتى وصل إلى المسجد العباسي، تحت إشراف محمد الدسوقي المستشار الثقافى للمحافظة، بمشاركة سيارات الأحياء وعدد من الشركات المزينة بالورود، بجانب وحدات من إدارة لمرور، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية و"التنورة"، ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم.