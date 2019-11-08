نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالشؤون التعليمية "بنات" اليوم ، لقاءً عن "بوابة المستقبل" ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.
وهدف اللقاء لتمكين القيادات النسائية بتعليم جازان من تطبيق النظام على مستوى الإدارات والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية وتطويع التقنية في العمل التعليمي للوصول لبيئة تربوية وتعليمية متكاملة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، من خلال التحول الرقمي الذي يخدم العملية التعليمية والتربوية .
تعليم جازان بالسعودية ينظم لقاء للقيادات النسائية عن "بوابة المستقبل"الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:31 ص
تعليم جازان
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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بالشؤون التعليمية "بنات" اليوم ، لقاءً عن "بوابة المستقبل" ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.
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