سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تؤثر 10 دقائق فقط من التمرينات يوميًا على صحتك العقلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:30 م
كيف تؤثر 10 دقائق فقط من التمرينات يوميًا على صحتك العقلية ممارسة الرياضة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت دراسة جديدة إلى أن 10 دقائق فقط من التمرينات في اليوم تزيد من حدة البراعة العقلية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قالت مؤلفة الدراسة "نيكول سبارتانو" أستاذة في كلية الطب بجامعة بوسطن: "الابتعاد عن الأريكة والسير فى أى مكان يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحتك فى المسار الصحيح."

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر فريق البحث إلى 2770 مشاركًا في دراسة فرامنجهام للقلب ، والذين قسموا إلى مجموعتين: متوسط ​​العمر وكبار السن، وتتبعوا صحة وعادات المشاركين وذريتهم منذ عام 1948.

ووجد الباحثون أن حوالي 10 إلى 20 دقيقة من النشاط المعتدل إلى النشط في اليوم ترتبط بوظيفة أفضل للمخ لكلتا المجموعتين.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المتوسطة ، تم ربط 10 دقائق فقط من النشاط المعتدل إلى القوي بذاكرة شفهية أفضل، أما بالنسبة للمجموعة الأكبر سناً ، فإن الحجم الكلي للنشاط - وليس الكثافة - يتوافق مع مهارات عقلية أقوى.

وقالت "سبارتانو" إن النتائج كانت مهمة بشكل خاص لكبار السن ، الذين قد يجدون صعوبة أو مستحيلة في تلبية إرشادات التمارين التي وضعتها المؤسسات الصحية والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة.

توصي هذه الإرشادات بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل الشدة، وتحديث 2018 من هذه المبادئ التوجيهية يقول كبار السن يجب أن تمارس الكثير من التمارين بقدر ما تسمح به صحتهم بأمان، وبالنسبة لجميع البالغين ، أي ممارسة أفضل من لا شيء.

 

 


ممارسة الرياضة

فوائد ممارسة الرياضة

كبار السن

الشيخوخة وممارسة الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة