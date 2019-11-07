كيف تؤثر 10 دقائق فقط من التمرينات يوميًا على صحتك العقلية

كتب بيتر إبراهيم

توصلت دراسة جديدة إلى أن 10 دقائق فقط من التمرينات في اليوم تزيد من حدة البراعة العقلية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قالت مؤلفة الدراسة "نيكول سبارتانو" أستاذة في كلية الطب بجامعة بوسطن: "الابتعاد عن الأريكة والسير فى أى مكان يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحتك فى المسار الصحيح."

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر فريق البحث إلى 2770 مشاركًا في دراسة فرامنجهام للقلب ، والذين قسموا إلى مجموعتين: متوسط ​​العمر وكبار السن، وتتبعوا صحة وعادات المشاركين وذريتهم منذ عام 1948.

ووجد الباحثون أن حوالي 10 إلى 20 دقيقة من النشاط المعتدل إلى النشط في اليوم ترتبط بوظيفة أفضل للمخ لكلتا المجموعتين.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المتوسطة ، تم ربط 10 دقائق فقط من النشاط المعتدل إلى القوي بذاكرة شفهية أفضل، أما بالنسبة للمجموعة الأكبر سناً ، فإن الحجم الكلي للنشاط - وليس الكثافة - يتوافق مع مهارات عقلية أقوى.

وقالت "سبارتانو" إن النتائج كانت مهمة بشكل خاص لكبار السن ، الذين قد يجدون صعوبة أو مستحيلة في تلبية إرشادات التمارين التي وضعتها المؤسسات الصحية والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة.

توصي هذه الإرشادات بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل الشدة، وتحديث 2018 من هذه المبادئ التوجيهية يقول كبار السن يجب أن تمارس الكثير من التمارين بقدر ما تسمح به صحتهم بأمان، وبالنسبة لجميع البالغين ، أي ممارسة أفضل من لا شيء.