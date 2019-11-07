عروض مميزة بالمظلات الجوية "الباراموتور" تظهر لأول مرة فى سماء الأقصر ..صور

وظهرت تلك العروض الجوية بالتزامن مع احتفالات العيد القومى لمحافظة الأقصر فى السماء، وذلك بتنظيم من إحدى شركات الرياضات الجوية، حيث هبطت المظلات أمام معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي ومعبد الرمسيوم وحول تمثالى ممنون فى البر الغربى بالأقصر، وذلك عقب تقديم استعراضات جوية أبهرت أهالى البر الغربى والأفواج السياحية التي تزور مصر حالياً.

وتم تنظيم تلك العروض الجوية فوق معابد الأقصر بعد نجاحها فى محافظات الفيوم والساحل الشمالي وفوق أهرامات الجيزة، بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة فى اليابان والمانيا واسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحى جديد فى مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم.

وكانت قد شهدت سماء محافظة الأقصر، تحليق 50 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربى، أقلت على متنها 1270 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وذلك خلال 48 ساعة مضت، حيث أكد مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركين في الرحلات على قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق فى سماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.





عروض مميزة بالمظلات الجوية

عروض مميزة بالمظلات الجوية



عروض مميزة بالمظلات الجوية

عروض مميزة بالمظلات الجوية



عروض مميزة بالمظلات الجوية

عروض مميزة بالمظلات الجوية

عروض مميزة بالمظلات الجوية