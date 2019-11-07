تعرف على تفاصيل ومواعيد احتفالات مولد دير مارجرجس بالرزيقات غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمحافظة الأقصر، احتفالات مولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات غربى محافظة الأقصر، رسمياً يوم الاثنين 11 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى الليلة الختامية يوم الأحد 17 نوفمبر، ويجرى حالياً تجهيز الاستعدادات النهائية والأمنية لاحتفالات الدير بالكامل.

وتستعد إدارة دير مارجرجس بجبل الرزيقات للتجهيز لفعاليات الاحتفاليات بالزفة وطواف الشمامسة بضورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهراً بدءاً من يوم الإثنين 11 نوفمبر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر الجارى، كما تقرر أن تقوم الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساءاً فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، ومع بدء شهر نوفمبر الجارى انطلق أبناء الكنيسة بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات بالقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام فى محيط الدير بالمنطقة التى حددتها إدارة الدير لهذا العام، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة بالمولد الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.