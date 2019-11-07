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تقرير: الصين تستقبل 75 ألف طن لحم بقرى شهريا بدءا من 2019 من دول ميركوسور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:02 ص
تقرير: الصين تستقبل 75 ألف طن لحم بقرى شهريا بدءا من 2019 من دول ميركوسور
كتب إسلام سعيد

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كشف تقرير حديث لغرفة الصناعات الغذائية، عن أن دول تجمع ميركوسور صدرت حوالى 75 ألف طن لحم بقرى شهريًا إلى الصين خلال 2019، مع توقعات بارتفاع الصادرات إلى ما بين 110 إلى 120 ألف طن شهريًا مع الانتهاء من بعض التوافقات بين دول الميركسور والصين.

يشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية تجارة حرة مع دول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كلاً من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذا الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

 

 

 


اتفاقية ميركسور

مصر

البرازيل

صادرات اللحوم

اللحم البقرى

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