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تحالف"جانتس" يتوصل لاتفاق مع "اسرائيل بيتنا" ويقترب من تشكيل الحكومة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:18 م
تحالف"جانتس" يتوصل لاتفاق مع "اسرائيل بيتنا" ويقترب من تشكيل الحكومة جانتس
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن ممثلو كل من تحالف "ازرق -ابيض" و "اسرائيل بيتنا" بعد انتهاء اجتماعهم الخميس ضمن المساعي لتشكيل حكومة جديدة أنهم توصلوا إلى تفاهمات على عدد من القضايا الشائكة التى من شأنها منح ثقة حزب "أزرق- أبيض" لتشكيل الحكومة.

واتفقت طواقم المفاوضات بين الجانبين على أنه في الميزانية القادمة سيتم رفع الحد الأدنى لمخصصات المسنين الى 70% من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى أنه لن يكون أي مساس باتفاق زيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم وضع القضية في القاعدة الأساسية للميزانية القادمة.

واتفق الجانبان على تحديد جلسة أخرى للمفاوضات خلال الأيام القادمة بهدف التقدم في صياغة مبادئ حكومة الوحدة الوطنية الليبرالية الواسعة.

ويأتي الاجتماع بين "اسرائيل بيتنا" بعد يوم اجتماع مع الليكود الأربعاء في محاولة للتوصل الى تفاهمات تمنع اجراء انتخابات ثالثة خلال عام، لكن دون التوصل الى اية نتيجة، واتفق الجانبان على الاجتماع مجددا خلال الأيام القريبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اسرائيل بيتنا

بانى جانتس

تل ابيب

القدس المحتلة

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