أخبار × 24 ساعة.. الرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021

كتب محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021