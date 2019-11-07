أخبار × 24 ساعة.. الرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021
الأوقاف: توزيع 94 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة فى المرحلة الأخيرة
مرصد الكهرباء: 20 ألف و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية يكشف تفاصيل الحوار اللاهوتى مع الكنائس الأرثوذكسية: وجهات نظرنا متقاربة.. منير حنا يؤكد: الحوار لا يعنى الوحدة وتذويب الفوارق اللاهوتية ولكنه يخلق احترام بدلا من الاقتتال
الأوقاف تحتفل بمولد النبى غدا.. الإعلان عن زيادات بمرتبات الدعاة.. تكريم رئيس المجلس الإسلامى التشادى لوسطيته وجهده بإفريقيا و 8 من رواد وشباب الدعاة.. حضور عربى وأفريقى ضمن 600 مدعو بالاحتفال
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