مرصد الكهرباء: 20 ألف و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 24 ألف و800 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 24 ألف 800 ميجا وات.
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 20 ألف 450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
مرصد الكهرباء: 20 ألف و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليومالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:58 م
مرصد الكهرباء
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 24 ألف و800 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 24 ألف 800 ميجا وات.
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