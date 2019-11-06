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قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:31 ص
قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021 وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم للوزارة والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لمتابعة مشروعات القطاع والحماية من أخطار السيول.

وأوضح تقرير للقطاع أنه يتم تنفيذ عمليات حاليا تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ أعمال  خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 68 مليون جنيه والتى تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات.

تناول التقرير تنفيذ القطاع لأعمال حماية من أخطار السيول بقيمة  47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى  2أ  - وادى عبادى 2 ج  - نجع العرب  الهيشة بمركز نجع حمادى  - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف  بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاءكوبرى ملاحى على ترعة  المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص،  وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ  أعمال تأهيل ترعتى (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).



 أوضح التقرير بأن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6  مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 - ، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم  17.000 -  عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة2.3 مليون جنيه، ومن أهمها تنفيذ اعمال مدرجات من الدبش في نطاق حدائق القناطر واعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية .



 


وزارة الرى

الحماية من السيول

التوسع الافقى

الرى

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