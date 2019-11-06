الأوقاف: توزيع 94 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة فى المرحلة الأخيرة

​كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، المرحلة الأخيرة فى تنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 94 طنًا، بدءًا من يوم السبت القادم.

ويتم التوزيع بمحافظات: ( أسيوط – سوهاج- الإسماعيلية- كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بنى سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد تم توزيعه 1067 طنًا.

من جانبها أكدت عرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.