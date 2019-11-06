وزارة القوى العاملة تتابع واقعة وفاة 5 مصريين فى حادث مرورى بالكويت

يتابع وزير القوي العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت ، والوقوف علي ملابسات الحادث، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض ، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدي الشركة التي يعملون بها.

وتلقي الوزير تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلي الحادث وقع اليوم في أثناء توجه ميكروباص شركة "تشيد الجزيرة رقم : 94375/7 إلي موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا .

وأوضح المستشار العمالي أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم ، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم : محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.

وبتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، فضلا عن تعويضاتهم ومستحقاتهم .



