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مقاول يطلق النار على شريكه لخلافات مالية بينهما فى المحلة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:31 ص
مقاول يطلق النار على شريكه لخلافات مالية بينهما فى المحلة جثة
الغربية - مصطفى عادل

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أقدم مقاول مقيم بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، على إطلاق النار على شريكه، وإصابته بطلق نارى بالرقبة، لخلافات مالية بينهما، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونقل المجنى عليه للمستشفى لإسعافه.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بإصابة شخص بطلق نارى بالرقبة بالمحلة، وتوصلت تحريات الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقيب محمد عمار معاون المباحث، بإشرف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث، نشوب خلافات مالية بين المجنى عليه ويدعى محمد عطية، وشريكه ويدعى "على. ا"، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه بالرقبة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وإحالته للنيابة العامة.


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اخبار

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