ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية بالمحلة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ممدوح.خ.خ"، 57 سنة صاحب مخزن مواد غذائية وسجائر بمنطقة الرجبى أول المحلة، وبحوزته 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية، فى المحضر 1083جنح أمن دولة طوارئ قسم أول المحلة.



كما جرى ضبط 2 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل معمل مخللات بقرية منشأة الأمراء مركز المحلة، ملك "محمد.خ.ع" 30 سنة فى المحضر 42605 جنح مركز المحلة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.