سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية بالمحلة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:26 ص
ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية بالمحلة سجائر - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية بالمحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ممدوح.خ.خ"، 57 سنة صاحب مخزن مواد غذائية وسجائر بمنطقة الرجبى أول المحلة، وبحوزته 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر و228 كيلو جبن منتهية الصلاحية، فى المحضر 1083جنح أمن دولة طوارئ قسم أول المحلة.

كما جرى ضبط 2 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل معمل مخللات بقرية منشأة الأمراء مركز المحلة، ملك "محمد.خ.ع" 30 سنة فى المحضر 42605 جنح مركز المحلة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 


مدير امن الغربيه

سجائر مجهوله المصدر

ملح

مخللات

المحله

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة