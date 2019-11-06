المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة إفريقى فى الدقى

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائي فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل يحمل جنسية دولة إفريقية فى الدقى، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات.

وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط بحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض بالدقى.

وتم ضبط المتهم "حسن. م" يحمل جنسية دولة إفريقية، أثناء متابعة النقيب عمرو حسونه لقوة مرافقة له للحالة الأمنية بالدقى، فتمكن من ضبط المتهم وبحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش، وسيجارة مشتعلة تحتوى على المخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.