افتتاح مؤتمر الإنتربول الدولى لتحديد ضحايا الكوارث فى أبوظبى

وكالات

افتتح اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية فعاليات مؤتمر الانتربول الدولي لتحديد ضحايا الكوارث /DVI/، الذي يقام بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تحت عنوان "تحديد هوية ضحايا الكوارث جانب أخلاقي وواجب إنساني".

حضر الافتتاح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي و مديري القطاعات وعدد من الضباط والأفراد.

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة على تسخير كافة الموارد والإمكانيات من أجل الإنسان .. موضحا أن شرطة أبوظبي دشنت مؤخراً نظام "بلاس داتا" في إدارة الأزمات والكوارث وهو المتخصص في عملية دمج ومطابقة قاعدة بيانات وسجلات ضحايا الكوارث مجهولي الهوية ويعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استخدام هذا النظام الذي يعتبر خطوة فريدة في عملية تحديد هوية الضحايا بسرعة.