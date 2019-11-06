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المدمنون المتعافون موظفون بالوطنى للتأهيل فى أبوظبى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:51 م
المدمنون المتعافون موظفون بالوطنى للتأهيل فى أبوظبى ورشة العمل الإقليمية حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي المخدرات
وكالات

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ذكر مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبى، الدكتور حمد الغافري، أن شريحة جديدة بدأت العمل في المركز، وهم مرضى الإدمان المتعافون الذين يسهمون في دعم خدمات المركز ويتم تخصيص ورش تدريبية متخصصة لهم لتطويرهم بشكل مستمر ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية .
 
جاء ذلك خلال أعمال «ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات» أمس، ويستضيفها المركز الوطني للتأهيل حتى يوم غد في أبوظبي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف دمج وتعزيز دور الصحة العامة في مواجهة مشاكل الإدمان وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.
 
وتوجه الغافري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم والمتابعة الدائمة، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للمركز في المجالات البحثية لتطوير برامج العلاج والتأهيل والتوعية.

المخدرات

المركز الوطني

حمد الغافري

مرضى الإدمان

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