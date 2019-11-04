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رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فى البلاد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:08 م
رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فى البلاد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
بغداد(أ ش أ)

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أكد رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فى البلاد، وذلك فى ظل التظاهرات الاحتجاجية التى تطالب بتوفير حياة كريمة للمواطنين العراقيين

وقال الحلبوسى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه بحث مع رئيس وفد مجلس النواب الأمريكي، ورئيس لجنة القوات المسلحة، آدم سميث، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين من خلال توسيع التعاون الاقتصادى، وتطوير الاستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة بين الشباب.


وأشار إلى أنه استعرض خلال هذه المباحثات التطورات السياسية فى العراق، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التى أقرها مجلس النواب، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانون الانتخابات، مشددا على ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية، لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقى.


وأضاف الحلبوسى "بحثنا جهود التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فى محاربة تنظيم داعش الإرهابى، وملاحقة خلاياه، وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة، والمساعدة فى عودة النازحين إلى مدنهم". 


من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكى استعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم للعراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا، والمحافظة على استقراره ووحدة شعبه وسلامة أراضيه، كما دعا الوفد إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

 


العراق

البرلمان العراقى

مظاهرات العراق

التحالف الدولى

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