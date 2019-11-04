سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق يحث المحتجين على وقف التظاهر لأنها تلحق ضرر بالاقتصاد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:00 ص
رئيس وزراء العراق يحث المحتجين على وقف التظاهر لأنها تلحق ضرر بالاقتصاد عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق
بغداد (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، المحتجين الأحد، إلى المساعدة فى إعادة الحياة إلى طبيعتها فى شتى أنحاء البلاد، وقال إن الاضطرابات تكلف الاقتصاد "مليارات الدولارات".

وقال عبد المهدى فى بيان نُشر مساء الأحد، إن الاحتجاجات التى "هزت المنظومة السياسية" حققت غرضها ويجب أن تتوقف عن التأثير على الأنشطة التجارية والاقتصادية فى العراق.

وأضاف أن "تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات" وحذر من أن هذه الاضطرابات تؤدى إلى رفع أسعار السلع.

 

 


رئيس وزراء العراق

أخبار العراق

وقف التظاهر

اقتصاد العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداعمان الرئيسيان لرئيس وزراء العراق يتفقان على الإطاحة بعادل عبد المهدى

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 09:17 ص

4 قتلى ومئات الجرحى فى تظاهرات العراق.. رئيس الوزراء عادل عبد المهدى: استقالة الحكومة دون بديل دستورى تعنى الفوضى.. و"السيستانى" يدعو إلى تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق فى مقتل المتظاهرين.. صور وفيديو

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 04:27 م

تعديلات وزارية فى العراق بعيدا عن المحاصصة.. عادل عبد المهدى: دراسة إجراء تعديلات على الدستور تمهيدًا لطرحها على الشعب.. وعقد مؤتمر إقليمى لإبعاد البلاد عن الصراعات المتزايدة فى المنطقة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 12:00 ص

عادل عبد المهدى: استقالة حكومة العراق بدون توفير البديل الدستورى يعنى ترك البلاد للفوضى

الخميس، 24 أكتوبر 2019 11:46 م

غضب عارم يجتاح شوارع العراق بسبب الفساد والبطالة.. عراقيون يطالبون بإقالة حكومة عادل عبد المهدى.. سخط على الأحزاب الدينية والمحاصصة الطائفية فى البلاد.. وأزمة الكهرباء والمياه وسوء الإدارة تمهد لثورة شعبية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 05:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة