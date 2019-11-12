حبس عصابة سرقة الشقق السكنية فى بولاق أبو العلا

كتب ـ سليم على

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية فى دائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من "م. و. ع" 46 سنة صاحب مركز صيانة سيارات، باكتشافه سرقة (7 جي أم " مضخم صوت"، 10 قطع استانلس ، 2 طفاية حريق، عدة نجارة، عدة سباكة) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها "ا. ف. ر" 42 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 11 قضية أخرها 5250 لسنة 2018م بولاق "مخدرات" و"ك". ج. ح" 24 سنة عاطل، و"ا. ن. ا" 27 سنة عاطل.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية (ضبطت بإرشادهم ).

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن، بذات الأسلوب باستخدام الأداة المضبوطة، بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم سرقات أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهمين الأول والثاني، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.