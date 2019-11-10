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حبس خادمة لاتهامها سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالنزهة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:07 م
حبس خادمة لاتهامها سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالنزهة حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة، بحبس

خادمة

، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية كانت تعمل بها، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة النزهة بتلقيهم بلاغا من غ م، 47 ربة منزل باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن " سلسلة، أنسيال، ميدالية"، 600 جنيه، 2 هاتف محمول، كاميرا ديجيتال، عملات معدنية قديمة من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال، وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها ص م، 46 سنة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها أسفرت إحداها عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


حبس خادمة

تهمة السرقة

مشغولات ذهبية

شقة سكنية

قسم النزهه

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