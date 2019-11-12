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التحقيق فى اتهام طباخ أجنبى بالاعتداء على خطيب ابنته وإجباره ارتداء ملابس حريمى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:20 م
التحقيق فى اتهام طباخ أجنبى بالاعتداء على خطيب ابنته وإجباره ارتداء ملابس حريمى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة فى شمال الجيزة مع طباخ يحمل جنسية أجنبية وزوجته وابنته، لاتهامهم من قبل عامل (خطيب ابنته)، باعتدائهم عليه بالضرب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
واتهم العامل خلال التحقيقات الطباخ وأسرته بالاعتداء عليه، وإجباره على ارتداء ملابس حريمى بكرداسة، وتصويره لابتزازه.
 
تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد اتهام طباخ يحمل جنسية دولة أجنبية، وأسرته لعامل بالاعتداء عليه.
 
ووجه العامل اتهاما للطباخ وأسرته بالاعتداء عليه، وإجباره على ارتداء ملابس حريمي، لفسخه خطبته من ابنتهم، تم التحفظ على الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

كرداسة

خلافات مالية

طباخ

ملابس حريمي

مشاكل الخطوبة

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