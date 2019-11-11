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عامل يتهم أسرة بكرداسة بإجباره على ارتداء ملابس حريمى لفسخ خطبة ابنتهم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:47 م
عامل يتهم أسرة بكرداسة بإجباره على ارتداء ملابس حريمى لفسخ خطبة ابنتهم كلابش- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها في اتهام عامل، لطباخ يحمل جنسية دولة أجنبية وأسرته بالاعتداء عليه، وإجباره على ارتداء ملابس حريمي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد اتهام طباخ يحمل جنسية دولة أجنبية، وأسرته لعامل بالاعتداء عليه.

ووجه العامل اتهاما للطباخ وأسرته بالاعتداء عليه، وإجباره على ارتداء ملابس حريمي، لفسخه خطبته من ابنتهم.

تم التحفظ على الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مشاجرة خلافات نسب

فسخ خطبة

كرداسة

أمن الجيزة

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