نائب محافظ الإسماعيلية يقرر معاودة عقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، قراراً بمعاودة عقد اللقاء الجماهيرى الدورى لخدمة المواطنين يوم الأثنين من كل أسبوع، وذلك بمقرمبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على، وعلى أن يبدأ اللقاء إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وأشارنائب محافظ الإسماعيلية فى بيان للمحافظة، إلى أن اللقاء سوف يتم فى حضورجمع كبيرمن القيادات التنفيذية ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات لبحث ومناقشة مطالب المواطنين ومشكلاتهم والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين ووفقا للإمكانيات المتاحة، وإتخاذ ما يلزم من قرارات فى وجود المواطن والمسئول جنبا إلى جنب.