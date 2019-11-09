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نائب محافظ الإسماعيلية يوقف معلما 3 أشهر عن العمل وإحالته للتحقيق لسبه طلاب

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:33 م
نائب محافظ الإسماعيلية يوقف معلما 3 أشهر عن العمل وإحالته للتحقيق لسبه طلاب المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أصدر المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، قرار بوقف معلم بمدرسة سرابيوم الثانوية الزراعية عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته للتحقيق نظير ما بدر منه من كلمات وألفاظ خارجة فى حق طلاب الفصل أثناء تواجده داخل حصة دراسية وبطريقه غير أخلاقية ولا تنم عن احترام المعلم لأخلاقيات المهنة وآدابها.

 

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله المعلم وهو يوجه الفاظًا خارجة وسبا للطلاب أثناء شرح بداخل القاعة الدراسية وعلى الفور أصدر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم الإسماعيلية، قرار بتشكيل لجنة لبحث الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع مذكرة عاجلة.

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد خلف، أن ذلك يأتى استمرار للتأكيد على استخدام الأدوات والوسائل المتاحة للحفاظ على صورة المعلم وأن يكون على قدر المسئولية والمهنة.


المهندس احمد عصام

نائب محافظ الاسماعيلية

تعليم الاسماعيليه

ايقاف معلم بالاسماعيليه

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