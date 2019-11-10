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محافظ البحيرة يحيل العاملين بوحدة عزبة نمره خمسة الصحية للتحقيق

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:41 م
محافظ البحيرة يحيل العاملين بوحدة عزبة نمره خمسة الصحية للتحقيق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة جميع العاملين بالوحدة الصحية بعزبة نمره خمسة التابعة لقرية المعدية بمركز ادكو للتحقيق مع خصم الحافز الشهرى وذلك لوجود الوحدة مغلقة حتى الساعه التاسعة ونصف صباحاً .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار عمل لجان الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط الإدارى فى كافة المصالح بالمدينة والقرى التابعة لها مؤكدا انه لا تهاون مع أى تقصير تجاه الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة الحكومية بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات  الخدمية وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 


البحيرة

حملات رقابية

وحدات صحية

مركز ادكو

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