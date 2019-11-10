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رئيس الشركة القابضة: الدولة وفرت مياه الشرب بنسبة 98 %.. فيديو

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:44 م
رئيس الشركة القابضة: الدولة وفرت مياه الشرب بنسبة 98 %.. فيديو الإعلامي نشأت الديهي - أرشيفية
إبراهيم سعيد

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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدولة وفرت مياه الشرب بنسبة 98 % على مستوى الجمهورية.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت برنامج قومي لتغطية مصر بالصرف الصحي خاصة في القرى، وسيتم تغطيتها بنسبة 50-60% عام 2022، حيث أن المدن مغطاه بالصرف الصحي بنسبة أوشكت على 100%، موضحًا أن هناك أكثر من 200 ألف بالوعة صرف صحي في القاهرة، وأغطيتها مصنوعة من الزهر، وبعض معدومي الضمير يقومون بسرقتها وبيعها بطريقة غير شرعية.

وأوضح، أن تكلفة غطاء البالوعة الواحد 5 آلاف جنيه، والشركة بدأت في وضع تصور للتغلب على هذه المشكلة، من خلال وضع شبكة من الحديد أسفل الغطاء للتصدي لسقوط الأطفال والمواطنين فيها، وهناك نوع جديد من الأغطية يتم تجربتها حاليًا لا قيمة لها حال سرقتها، للتصدي لسرقة أغطية البالوعات، مخاطبًا المواطنين: "كلنا حراس لبلدنا، ولو حد شاف حد بيسرق غطاء بالوعة يبلغ عنه".


ممدوح رسلان

الصرف الصحي

مياه الشرب

الورقة والقلم

نشأت الديهى

غطاء البالوعة

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